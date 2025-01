Indígenas bloqueiam BR-163 em protesto contra Lei Estadual e denunciam descaso com a educação

Foto: Marcelo Borari – Comunicação CITA | Manifestação reúne indígenas que escreveram no meio da rodovia, em letras gigantes, frases contra o projeto de Lei que modifica a educação indígena e do campo, além de pedir a exoneração do secretário de Educação do estado do Pará.

Desde a tarde de quinta-feira (16), indígenas bloqueiam o Km 83 da BR-163, utilizando madeiras incendiadas para interditar a via em protesto contra a Lei 10.820, aprovada pelo Governo do Pará. Motoristas enfrentam dificuldades para trafegar no trecho, e vídeos divulgados na sexta-feira (17) mostram veículos passando por cima das chamas na tentativa de seguir viagem.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a situação no local é tensa, embora haja um acordo entre manifestantes para liberar caminhões e cargas vivas em horários determinados. Os indígenas consideram a lei uma ameaça aos direitos dos professores do Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) e do SOMEI Indígena, além de denunciarem o descaso do poder público com a educação nas aldeias.

Em Belém, lideranças indígenas ocupam o prédio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) há cinco dias, cobrando maior respeito e investimentos para uma educação inclusiva e culturalmente adequada. A mobilização reforça as críticas ao tratamento dado pelo governo à educação indígena no estado.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2025/19:01:12

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...