Águas de Novo Progresso instala novo conjunto de motor, trazendo mais segurança para o sistema de captação de água

A Águas de Novo Progresso tem o compromisso em manter com qualidade e responsabilidade os serviços prestados para a população e, com isso, tem investido continuamente em novos equipamentos operacionais. Foi instalado um novo conjunto de motor mais bomba de 125 CV no sistema captação de água da unidade de Novo Progresso.

De acordo com o coordenador regional de Novo Progresso, Lucas Strojake, agora o sistema de captação de Novo Progresso possui dois conjuntos de motor mais bomba, sendo um de 175 CV e o reserva de 125 CV. “O trabalho é importante, pois traz maior segurança para o sistema de captação, onde foi instalado um conjunto novo. Um benefício para toda a população”, afirma.

Lucas explica que o trabalho consiste na substituição do conjunto de motor, para beneficiar o sistema de captação de água do município. Também houve a instalação de um novo gerador com potência maior, proporcionando mais segurança operacional, reduzindo quaisquer transtorno e impactos para os moradores de Novo Progresso, mantendo a regularidade no fornecimento de água para todos.

“Esta ação e investimento representa maior segurança para o nosso sistema, com o intuito de sempre zelar a qualidade do nosso produto para os consumidores”, frisa Lucas.

O serviço foi realizado por equipes da eletromecânica e encanadores. Um total de seis profissionais para a execução da ação.

Fonte:Assessoria de Comunicação Aegea MT/PA

Por:Jornal Folha do Progresso em 19/10/2022/16:17:03

