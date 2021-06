INSS começa a pagar a segunda parcela do 13º salário dos aposentados; veja calendário

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A segunda parcela do 13º pode ter valor menor que a primeira: nesta parcela, é realizado o desconto do Imposto de Renda para quem é sujeito ao pagamento.

Tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão. Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2021, será pago o valor proporcional do abono anual ao beneficiário, informou o INSS.

Segurados com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados entre 1º e 8 de julho, conforme calendário abaixo. Veja no calendário:

Para aqueles que recebem até 1 salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 24 de junho e 7 de julho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta quinta-feira (24) a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. O pagamento foi antecipado novamente neste ano por conta da pandemia de coronavírus.

