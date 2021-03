Restrição de circulação é prorrogada em 5 cidades da região metropolitana de Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com a mudança da classificação de vermelho para preto, nas cinco cidades só irão funcionar atividades essenciais, como supermercados, alimentação, bancos, farmácias, casas lotéricas e feiras livres. Somente um membro da família deve fazer as compras e ser atendido por vez nos serviços essenciais.

“Nesse momento em que se abrem leitos, e eles de forma muito rápida já são ocupados, isso nos mostra que está elevado o nível de contágio e é necessário garantir atendimentos, seguindo com as medidas restritivas”, anunciou.

As medidas foram justificadas pelo classificação de alto risco de contaminação pelo novo coronavírus, além do tempo de resposta do sistema de saúde.

You May Also Like