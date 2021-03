Sucuri, temida pelo tamanho, é flagrada passeando em avenida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Quase todo o efeito dos bombeiros foi mobilizado na Avenida Brasil, que fica próxima a um lago da região. Apesar de não ser peçonhenta, a sucuri-verde é uma das maiores cobras do mundo, chegando a medir seis metros de comprimento e pesar até 95 kg Por isso, quando são encontradas em terra firme, elas podem reagir com raiva, já que não possuem toxina, nem mesmo velocidade para abocanhar as presas.

You May Also Like