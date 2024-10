Resultado das eleições em Novo Progresso sai até 18h no domingo (6)

De acordo com o TRE, os resultados de todo o Pará devem ser divulgados até as 22h do domingo, caso não haja nenhum imprevisto.

Resultado das eleições em Novo Progresso, município com 24.811 (vinte quatro mil oitocentos e onze) eleitores sai até 18h no domingo (6), de acordo com informações do TRE.

Se não houver intercorrências, até às 22h do próximo dia 6 de outubro, domingo, todo o Pará já saberá os resultados do 1º turno das Eleições Municipais 2024, sendo que os matematicamente eleitos deverão ser confirmados por volta das 20h. Em Novo Progresso, a apuração deverá ser concluída até às 18h, ou seja, apenas uma hora após o início da apuração dos votos.

Leia mais:Eleitores de Novo Progresso : Saiba onde votar com seções agregadas nas eleições de 2024

*Pará terá “Lei Seca nas Eleições 2024”: veja quais estados e como vai funcionar

As informações foram confirmadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará em coletiva de imprensa realizada na manhã de ontem, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, anexo ao prédio sede do TRE, sobre assuntos gerais relacionados ao pleito – que terá um custo total de pouco mais de R$ 65 milhões, cerca de R$ 30 milhões a mais em relação ao orçamento da eleição de 2020 (R$34.777.698,35 milhões).

A diretora-geral do Tribunal, Nathalie Castro, explicou que esse aumento tão significativo é justificado pelas complexidades logísticas inerentes ao processo eleitoral em um estado grande feito no Pará, e que neste momento estão ainda mais dificultadas por conta das secas e queimadas que afetam várias regiões. “A questão não é o quantitativo de eleitores, mas a logística complexa que é desenvolvida para, por exemplo, entregar urnas em Altamira, um dos maiores municípios do mundo, em comunidades indígenas onde só se chega de avião. Por isso a eleição no Pará acaba sendo mais cara do que a de estados como o Rio de Janeiro”, detalhou.

Já o secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Pará, Felipe Brito, relatou que em cidades do Baixo Amazonas, no oeste paraense, que enfrentam uma seca incomum, foi preciso diversificar os meios de transportes para conseguir chegar. “Embarcações grandes estamos trocando por de menor calado, contratando animais ou carros de mão, motocicletas vão em rabetas para circular em determinadas localidades. Por conta das queimadas, houve uma mudança de ritmo no transporte aéreo, agora as aeronaves, que saíam entre sexta e sábado, vão sair desde quarta, e foram substituídas por outras de mais tecnologia”, conta.

Simulados

Ainda segundo Brito, esta semana serão realizados dois simulados para que haja possibilidade de fazer todos os ajustes que se mostrarem necessários, a fim de que no dia 6 tudo transcorra sem erros ou problemas. “As eleições municipais costumam ser mais polarizadas, e isso acaba alcançando a parte técnica. Por isso a gente aumenta o número de simulados para que tudo seja contornado, e a partir da meia-noite do dia da votação o TRE já estará atuando em suas 101 zonas eleitorais com o objetivo de entregar os resultados o mais rápido possível”, antecipou.

Mais de 6 milhões estão aptos votar no Pará

O 1º turno das Eleições Municipais será realizado nas 144 cidades paraenses no dia 6 de outubro, e os eleitores poderão ir às suas seções de votação entre 8h e 17h. Neste dia, 6.226.373 pessoas estão aptas para ir às urnas no estado em 21.431 seções eleitorais dispostas em 5.831 locais de votação – sendo 2.682 urbanos, 2.085 rurais, 925 ribeirinhos, 85 quilombolas e 53 indígenas.

O custo médio de cada eleitor para o TRE do Pará será de R$ 10,28, e as maiores fatias do orçamento de R$ 64.040.783,72 milhões serão destinados a contratação de técnicos de urna e técnicos de transmissão (15%), contratação de veículos para transporte de urnas e para apoio aos cartórios eleitorais (13%), auxílio alimentação para mesários (12%) e contratação de equipamentos de transmissão satelital Bgan (10,5%). A Força Federal (Exército, Marinha e Aeronáutica) atuará em 70 zonas eleitorais de 94 municípios, com um efetivo total de 4.143 agentes.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com informações DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/06:20:59

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...