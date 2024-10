Bandidos fogem a pé pela mata após roubo em garimpo no município de Novo Progresso; PM realiza buscas

Imagem mostra os dois suspeitos de terem assaltado o garimpo ( Foto: Reprodução) –

Desde a noite de quarta-feira, 2 de outubro de 2024, dois assaltantes estão sendo procurados pela polícia após realizarem roubo em um garimpo na região da comunidade de Santa Júlia distante 30 km do município de Novo Progresso-PA.

Conforme informações, dois assaltantes (um moreno, magro, e um branquinho) renderam os garimpeiros e roubaram ouro e joias e fugiram em uma motocicleta, ao encontrarem a polícia em fuga pela vicinal abandonaram a moto e entraram na mata.

A polícia militar, está realizando diligências para conseguir prender os dois assaltantes que já foram identificados pelas vítimas. Quem souber de informações sobre o paradeiro dos indivíduos, avisar a polícia mais próxima.

Fonte: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2024/14:04:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...