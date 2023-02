Jovem aluga kitnet e é morto a tiros dentro do imóvel na mesma noite em Goianésia do Pará

Rai Conceição Silva, 21 anos, foi morto a tiros na noite da última segunda-feira (20) dentro do kitnet que morava no bairro Santa Luzia, em Goianésia do Pará, sudeste paraense. Ninguém foi preso. A polícia investiga a autoria e motivações do crime.

O rapaz teria alugado o kitnet, localizado na rua São Geraldo, pela manhã da segunda-feira (20). Por volta de 20h do mesmo dia, um homem desconhecido teria invadido o local e matado a vítima com disparos de arma de fogo. O autor do crime fugiu em um veículo não identificado. Rai morreu na hora.

A Polícia Civil do Pará (PCPA) abriu um inquérito para investigar o caso. O corpo do jovem foi removido por uma equipe da Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) ao Instituto Médico Legal de Tucuruí, também no sudeste do Estado, onde mais detalhes devem ser elucidados acerca da morte de Rai.

De acordo com a PCPA, o caso é investigado pela Delegacia de Goianésia do Pará. Os policiais procuram pistas e tentam identificar o suspeito. “A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela delegacia do município de Goianésia do Pará.

A vítima foi encontrada sem vida com lesões de arma de fogo. Diligências são feitas para coletar mais informações e identificar o autor do crime.

Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido”, diz o comunicado. (Com informações do O Liberal/Foto:Reprodução – Redes Sociais).

Por:Jornal Folha do Progresso em 23/02/2023/09:50:14

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...