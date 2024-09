Revitalização de píeres da orla de Santarém garantem conforto e segurança para embarcações e passageiros

Foto: Reprodução | A concessionária portuária Rio Tapajós, responsável pela administração dos portos de Santarém, está à frente de um projeto de revitalização dos píeres da orla da cidade. O projeto envolve a modernização completa de sete plataformas de acesso a passageiros e atracação de embarcações, trazendo melhorias significativas em segurança, acessibilidade e infraestrutura para moradores e turistas.

Os píeres estão sendo modernizados com a instalação de iluminação solar, recuperação da flutuabilidade, estanquidade, troca de tampas, reparos na estrutura metálica e pintura com tinta antiderrapante no convés. Esta revitalização visa elevar a proteção e o conforto das embarcações e dos passageiros, além de otimizar a gestão e reduzir custos operacionais para a prefeitura.

De acordo com Carlos Alexandre, administrador da Rio Tapajós, o principal objetivo da obra é oferecer qualidade para quem utiliza esses espaços. “Estamos comprometidos em oferecer uma infraestrutura confiável que beneficie os donos dos barcos e os passageiros. A nossa gestão atua em oportunizar benefícios e diminuir custos,” enfatiza.

A concessionária também está ampliando seu quadro de funcionários, com um aumento no número de fiscais para assegurar a organização das atracações dos barcos intramunicipais nos píeres. Atualmente, mais de 100 funcionários trabalham no projeto diretamente e cerca de 600 indiretamente, e este número deve crescer ainda mais.

Além das melhorias estruturais, o projeto inclui espaços específicos para barcos de pequeno porte, como os das comunidades ribeirinhas, garantindo que esses veículos fluviais possam atracar de forma adequada. Toda a estrutura dos píeres agora conta com seguro de responsabilidade civil, oferecendo proteção contra acidentes e salvaguardando o patrimônio público.

Esta revitalização posiciona Santarém como um polo turístico e econômico de destaque na Amazônia, beneficiando a população local e atraindo visitantes de diversas partes do mundo. Em outubro, inicia-se a temporada de navios de cruzeiro, e esses turistas serão recepcionados na nova estrutura.

Os píeres revitalizados e estrategicamente posicionados ao longo da orla, oferecem agora mais comodidade e tranquilidade. Neste contexto, a Rio Tapajós consolida-se como uma referência em gestão portuária e infraestrutura fluvial.

Fonte: Comunicação Porto Rio Tapajós e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/09/2024/16:13:05

