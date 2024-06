Colisão entre carretas deixa três mortos na BR-163 entre Sorriso e Sinop

(Foto: Reprodução)- O gravíssimo acidente envolvendo quatro carretas, ocorreu, na tarde desta terça-feira(11/06), no trecho da rodovia em Vera, entre os municípios de Sorriso e Sinop. Equipes de resgate concessionária, com apoio do Corpo de Bombeiros, estão no local prestando atendimento as vítimas. O tenente Thiago Reis, dos bombeiros, confirmou três óbitos e dois feridos. As identidades ainda serão confirmadas.

“Duas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, nossa ambulância já deixou as vítimas no hospital regional com sinais vitais estáveis e três vítimas infelizmente em óbito, sendo que duas decretadas no local e uma a equipe da Rota Oeste tentou reanimar, mas infelizmente o óbito foi confirmado pelo médico”, explicou o tenente.

Conforme a concessionária, as três vítimas fatais estavam na carreta munck carregada com postes de concreto. Um quarto ocupante do veículo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital.

A equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) esteve no local com o helicóptero, entretanto, com o óbito da terceira vítima não foi necessário transporte, e o ‘Águia 3’ retornou para base. “O apoio do Ciopaer era justamente para levar essa vítima mais grave, estavam pronto para transportar essa última vítima, que se reanimada ela iria levar o médico e a vítima até o hospital”, explicou o tenente Thiago.

Uma das carretas teve a cabine totalmente destruída e foi parcialmente arrancada com o violento impacto. Uma Scania de cor branca ficou com a cabine e o vagão com diversos danos. Parte da carga se espalhou pela pista.

O local foi isolado e é aguardada equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec). A Polícia Rodoviária Federal também está no local.

A pista está totalmente interditada nos dois sentidos.

Veículos envolvidos:

1. Carreta carregada com soja – condutor encaminhado pelo Corpo de Bombeiros

2. Carreta carregada com milho – Condutor ileso

3. Carreta Munck carregada com postes de concreto – Quatro ocupantes sendo três em óbito confirmado e outro ileso

4. Carreta – Condutor ileso

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2024/17:22:37

