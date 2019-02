Sabrina Sato e o noivo, Duda Nagle, anunciam que serão pais de uma menina

Durante entrevista a Rodrigo Faro em seu programa, a apresentadora contou que descobriu o sexo do bebê através do exame de sexagem fetal. Ela ainda contou que sofre com descolamento ovular e por isso precisa ficar de repouso. ‘Quando eu fui internada, eu tive uma hemorragia. Na hora que vi a quantidade de sangue, achei que tinha perdido o bebê. A chance era de 70%’, contou Sabrina Sato

Sabrina Sato está grávida de uma menina! A apresentadora, grávida de 9 semanas, anunciou a novidade em seu programa durante entrevista a Rodrigo Faro, neste sábado (5), ao lado do noivo, Duda Nagle. Assim como Isis Valverde, ela também descobriu o sexo do bebê através do exame de sexagem fetal. A apresentadora tranquilizou os fãs sobre a saúde do filho: “O bebê está extremamente saudável, tudo certinho, coração batendo direitinho, está se movimento. O tamanho é o ideal pra idade gestacional. Está todo perfeito”. Ao ser perguntado sobre quando será o casamento, Duda Nagle brincou: “Vamos casar na entressafra”. “Nós já estamos juntos”, explicou Sabrina.

SABRINA SATO EXPLICA INTERNAÇÃO APÓS QUEDA EM CAMINHADA

No final de março, Sabrina Sato sofreu uma queda enquanto viajava com sua família e chegou a fazer RPG para cuidar da lesão. “Eu tinha caído passeando com minha família. O joelho foi inchando, inchando, eu coloquei atadura. Eu usei tudo direitinho, mas piorou. Eu cheguei a gravar depois disso, mas ainda não tinha feito exames como ressonância. Eu mesmo tinha me medicado e falado com alguns médicos por telefone. Fiquei de repouso, mas depois fui pra rua trabalhar, gravar programa com a Carla Perez”, relembrou ela.

APRESENTADORA CONTOU SOBRE GRAVIDEZ PARA DUDA NAGLE POR MENSAGEM: ‘NÃO SABIA COMO REAGIR’

Sabrina começou a achar que estava algo errado pois ela estava menstruando direto desde o Carnaval. “Fica cinco dias, parava e voltava. As pessoas já estavam falando que eu estava mais inchada. Eu pensei ‘Será que eu estou grávida?'”, comentou a apresentadora. “Fiz um exame de farmácia porque eu tinha vários em casa. Eu fiz e deixei lá, fui tomar banho… Quando eu tava escovando o dente e olhei estava escrito “grávida”. Eu ainda fui trabalhar depois disso”, continuou. “Eu já queria, mas não planejamos. Eu sonhava e o Duda também”, comentou. “Eu mandei a foto do teste pelo Whatsapp e ele, coitado, nem viu porque ele estava ocupado. Na hora eu fiquei tão preocupada, que não sabia como reagir”

‘TODO DIA É UMA VITÓRIA’, DECLAROU SABRINA SATO

Na entrevista, Sabrina Sato explicou o motivo pelo qual sua gravidez é de risco: “Todo dia para mim é uma vitória. Tenho umas machucadinhos no meu útero. Eu tenho um hematoma subcoriônico, também chamado de descolamento ovular. Quando eu fui internada, eu tive uma hemorragia. Na hora que vi a quantidade de sangue, achei que tinha perdido o bebê naquele momento. Saímos correndo eu e minha irmã para o hospital. Pediram para eu ficar internada, aqui eu consigo ficar quase que amarrada na cama. Existe, sim, o risco de perder o bebê. Quando cheguei aqui o risco era de 70%”.

SABRINA SATO PRETENDE VOLTAR A TRABALHAR EM MEADOS DE MAIO

Sabrina Sato contou que sofreu ao ter que decidir por parar de trabalhar para ficar internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, no qual apareceu em uma cadeira de rodas ao lado de Duda Nagle. “Quando me falaram que eu ia ter que parar, eu não queria parar de trabalhar. A diretora do meu programa me ligou e falou: ‘Se você quer mesmo esse bebê, fique aí. Mas é uma escolha sua’. Eu quero ser mãe. Muito. Eu quero muito ter esse bebê”, relembrou. Sabrina acredita que poderá voltar ao seu programa dentro de 15 dias. “Todos os dias, eu tenho esperança que amanhã eu volte logo. Eu fico sonhando que vou poder voltar a trabalhar. É uma escolha que eu fiz, mas acho que é por um período muito pequeno. Se eu tiver uma recuperação boa agora, quando eu fizer 3 meses, eu poderei voltar pra casa e voltar a trabalhar”, continuou Sabrina, que mostrou o primeiro ultrassom do bebê em suas redes sociais.

Fonte:Purepeople

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...