Vereador de MT é preso ao tentar roubar gado de fazenda

Ex-presidente da Câmara Municipal de General Carneiro, o vereador Magnun Rodrigues (PSB) foi preso enquanto tentava roubar gado de uma fazenda situada na zona rural de Primevera do Leste (243,3 km de Cuiabá) na madrugada deste domingo (11). Outros 3 homens que davam apoio ao parlamentar também foram detidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários da propriedade resolveram ir até o pasto após ouvirem um disparo de arma de fogo. No local, os suspeitos foram pegos em flagrante enquanto se preparavam para cortar o animal abatido em pedaços. O grupo então tentou abrir fuga numa caminhonete Amarok branca.

Em meio a correria, um dos colaboradores da fazenda entrou na frente do veículo dos suspeitos e quase foi atropelado pelos criminosos. Nesse momento, o funcionário decidiu atirar contra os pneus da caminhonete, que parou poucos metros depois.

O vereador então desceu do veículo e trocou socos com servidor da propriedade. O rapaz, contudo, conseguiu tomar a arma que estava em posse do parlamentar e o conteve com uma coronhada na cabeça.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu os criminosos logo na sequência. Magunun foi encaminhado para o hospital com ferimentos na cabeça e no rosto. Os comparsas foram direcionados para a delegacia sem ferimentos.

Caso recorrente

Conforme informações obtidas pelo , essa é a segunda vez que o Magnun é preso pelo mesmo crime. Apelidado como “Rei do Gado”, o vereador já viralizou nas redes sociais após distribuir cédulas de dinheiro na inauguração do próprio supermercado no município.

Por:Jornal Folha do Progresso em 12/09/2022/16:07:22 com informações de gazetadigital.com.br

