No dia Mundial da Saúde Ocular, Hospital Regional do Sudeste do Pará dá dicas de prevenção

O Dia Mundial da Saúde Ocular, lembrado em 10 de julho, foi criado para alertar a sociedade sobre os cuidados necessários com os olhos.

Em todo o planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), ao menos 2,2 bilhões de pessoas têm algum problema de visão, dos quais quase metade dos casos são evitáveis ou passíveis de correção.

Para a Oftalmologista da Pró-Saúde, Emanuela Pimentel, a prevenção sempre é a melhor opção, por isso, é importante realizar consultas regulares com especialista, além de adotar bons hábitos, que ajudam a impedir que doenças relacionadas aos olhos se manifestem.

“É importante prevenir, proteger e cuidar dos olhos. Eles são constantemente expostos a uma série de fatores ambientais que podem irritá-los, como a poeira, raios UV, partículas estranhas, entre outras coisas.

O importante é saber o que faz bem e o que pode prejudicar os olhos”, ressaltou a médica, que atua no Hospital Regional do Sudeste do Pará, gerenciado pela Pró-Saúde em Marabá (PA). A unidade é mantida pelo Governo do Estado e presta atendimento 100% gratuito via Sistema Único de Saúde (SUS).

*Confira sete dicas da especialista para uma boa saúde dos olhos:*

1- Faça consultas periódicas com o oftalmologista. Somente ele é capaz de avaliar a qualidade da visão e as condições oculares, atualizar o grau dos óculos, se necessário, além de verificar a pressão intraocular e avaliar a retina;

2- Se precisar de óculos de grau, use-os. A correção da visão com os óculos evitará sintomas como dor de cabeça e cansaço visual;

3- Faça uso de óculos escuros. Os raios UV causam danos precoces na retina, com envelhecimento celular e catarata precoce;

4- Cuide dos seus olhos mais atentamente no tempo seco. A baixa umidade do ar causa ressecamento ocular com vermelhidão, ardência e irritação. Atente-se para o uso de ventiladores e ar condicionados, que ressecam ainda mais, pois ocasionam a evaporação das lágrimas e prejudicam a lubrificação dos olhos. Uma opção, neste período, é utilizar “lágrimas artificiais”, ou seja, colírios;

5- Evite consumo de bebidas alcoólicas e cigarros. O álcool, além de causar desidratação, também gera toxinas que causam envelhecimento ocular. A fumaça do cigarro, e os produtos levados junto com o tabagismo, podem ocasionar problemas na retina e nos tecidos oculares;

6- Tenha uma vida saudável, com alimentação balanceada. Isso influência em todo o corpo e também nos olhos. No geral, alimentos da cor verde escura são benéficos para a retina;

7- Tenha boas noites de sono. É importante dormir pelo menos oito horas por dia, pois os olhos também precisam descansar.

Referência

Em 2019, Hospital Regional do Sudeste do Pará realizou mais de dois mil procedimentos oftalmológicos, de média e alta complexidade, com quatro oftalmologista de renome na região. Somente no ano passado, a unidade promoveu mais de 200 cirurgias a pacientes de 22 municípios da região.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade.

Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde).

Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

A criação da Pró-Saúde fez parte de um movimento que estava à frente de seu tempo: a profissionalização da ação beneficente na saúde, um passo necessário para a melhoria da qualidade do atendimento aos pacientes que não podiam pagar pelo serviço.

O padre Niversindo Antônio Cherubin, defensor da gestão profissional da saúde e também pioneiro na criação de cursos de Administração Hospitalar no País, foi o primeiro presidente da instituição.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Fonte:Ascom Hrsp/Com Foto

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...