Saiba como obter descontos nas contas de luz, água, IPTU e IPVA

Com o retorno da rotina diária em 2024, também surge a responsabilidade de quitar os impostos municipais e estaduais, bem como as faturas de água e energia, que marcam presença nesse período. O mês de janeiro, já comprometido por dívidas provenientes dos gastos nas festas de final de ano, impõe um desafio financeiro, mas estratégias podem aliviar o bolso dos contribuintes.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024 já está disponível para os cidadãos de Belém, no site da Secretaria de Finanças (Sefin). Aqueles que optarem pelo pagamento em cota única até 10 de fevereiro serão agraciados com um desconto de 10%, enquanto quem efetuar o pagamento até 10 de março terá 7% de desconto. Além disso, os contribuintes que quitaram pontualmente o IPTU de 2023 podem receber descontos significativos, que variam de 25% para imóveis residenciais a até 30% para os não residenciais.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), sob a responsabilidade do Governo do Estado, também oferece vantagens para quem optar pelo pagamento em cota única. A praticidade está em descontos de 15% para veículos sem multas nos últimos dois anos, 10% para aqueles sem multas no ano anterior e 5% para demais situações.

MAIS DESCONTOS

Para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, a conta de água ganha um alívio, benefício do Governo do Estado por meio da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Beneficiados que atendam aos critérios, como inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), registro da conta de água em nome do CPF e apresentação dos documentos originais e cópias do RG e CPF em um dos polos da Cosanpa, terão assegurado o pagamento referente ao consumo de até 20 metros cúbicos por mês, o equivalente a 20 mil litros de água.

Em um cenário financeiro desafiador, essas medidas visam auxiliar a população na manutenção das contas em dia e proporcionar um início de ano mais tranquilo do ponto de vista econômico. Planejamento e aproveitamento dos descontos oferecidos são chaves para enfrentar esse período com maior segurança financeira.

Já milhares de famílias podem pedir descontos de até 65% na tarifa de energia elétrica, a chamada tarifa social. Para fazer o cadastro, é necessário ter comprovação de renda de até meio salário mínimo por membro familiar e estar inscrito no CadÚnico, com o número atualizado do NIS ou BPC, além de apresentar documentos pessoais como RG, CPF e uma conta de energia do titular. A solicitação deve ser feita na Equatorial, concessionária de energia do Estado.

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/02/2024/10:42:33

