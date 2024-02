Após acidente, PM encontra fuzil dentro de carro em Salinópolis

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), Unidade subordinada ao Comando de Policiamento Especializado (CPE), realizou a apreensão de um fuzil na última quarta-feira (31), no município de Salinópolis.

A guarnição foi acionada para verificar um suposto acidente na PA 124, Km 42, reportado por populares. Contudo, ao chegar no local, os policiais não localizaram nenhum veículo em situação acidental, ao passo que, durante a averiguação, um carro realizou uma freada brusca nas proximidades da viatura policial.

Diante da ação do automóvel, os policiais se aproximaram do veículo para abordagem do condutor. Ao ser feita revista no interior do veículo, foi encontrado um fuzil, cal.9mm acompanhado de três carregadores sem munições.

Ao ser questionado sobre a documentação do armamento, o mesmo disse que tem porte de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Diante do fato, o condutor foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Pirabas para apresentação da documentação referente ao material bélico.

