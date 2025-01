Saiba como salvar seus filtros antes de eles serem removidos do Instagram

Foto: Reprodução | Quando o estúdio for desativado, seus efeitos de RA serão removidos das plataformas do Meta. Eles não estarão mais disponíveis para uso ao criar novos conteúdos no Facebook, Instagram e Messenger.

A Meta removerá, nesta terça-feira (14), todos os filtros de realidade aumentada criados por terceiros no Instagram. Os efeitos primários, ou seja, criados e de propriedade da big tech, continuarão disponíveis. Confira abaixo como baixar os efeitos criados ainda nesta segunda-feira (13).

A companhia irá encerrar o Meta Spark, ou seja, o estúdio que permitia que criadores de conteúdo desenvolvessem filtros personalizados para marcas e projetos pessoais, gerando receita e ampliando o alcance.

Quando o estúdio for desativado, seus efeitos de RA serão removidos das plataformas do Meta. Eles não estarão mais disponíveis para uso ao criar novos conteúdos no Facebook, Instagram e Messenger.

No entanto, de acordo com informações da Meta Spark, os arquivos de efeitos, ativos, vídeos de demonstração e outros arquivos estarão disponíveis para download no Meta Spark Hub até 14 de janeiro de 2025.

Como baixar os efeitos e filtros do Instagram?

Para baixar um arquivo de efeito de realidade aumentada do Meta Spark Hub, primeiro faça login no Meta Spark Hub, em seguida, clique em efeitos e escolha o que filtro que deseja baixar. Por fim, clique em Arquivos e baixe o arquivo.

Já para baixar um vídeo, acesse o mesmo site, clique em efeitos, selecione o filtro desejado, vá em detalhes, vídeo de demonstração e selecione “mais opções” nos três pontos, para realizar o download.

Segundo a Meta, também é possível baixar arquivos pela Central de Contas. Confira o passo a passo:

Acesse a Central de Contas, vá para “Suas informações e permissões” e selecione “baixar suas informações”; Em seguida, clique em “baixar ou transferir suas informações” ou “solicitar um download”; Selecione a conta do Facebook ou Instagram que possui os efeitos; Selecione “tipos específicos de informação”; Selecione Meta Spark e escolha como deseja fazer o download.

Se um usuário do Facebook, Instagram ou Messenger já tiver usado seu efeito de RA, em um story ou um reel, por exemplo, esse conteúdo não será afetado.

Em agosto, quando a medida foi anunciada, a Meta disse que a decisão faz parte de esforços para priorizar os produtos que “atenderão melhor às necessidades futuras” dos consumidores e clientes empresariais.

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/06:44:10

