Mulher morre carbonizada após loja pegar fogo no sudeste do Pará

Foto: Reprodução | A proprietária do estabelecimento, Alessandra Gorch, estava dentro do local quando as chamas se intensificaram

Na madrugada desta segunda-feira (13), um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja especializada em produtos descartáveis na rua Piauí, no município de Ulianopólis, na região sudeste do Pará. A proprietária do estabelecimento, Alessandra Gorch, mais conhecida como ‘Galega’, estava dentro do local quando as chamas se intensificaram. Ela morreu carbonizada antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

O fogo teve início por volta das 3h e rapidamente se espalhou devido à grande quantidade de material inflamável armazenado na loja. Testemunhas relataram que o incêndio chamou a atenção de moradores nas imediações, que tentaram, em vão, controlar as chamas com baldes de água enquanto aguardavam o socorro. A falta de uma resposta mais ágil das autoridades também foi mencionada por alguns moradores.

A loja, que era muito conhecida na cidade, pertence à família de Alessandra e conta com outros unidades na região. Ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas a Polícia Civil informou à reportagem do Amazônia que a morte de Alessandra foi registrada como “acidental”.

Amigos e clientes se manifestaram nas redes sociais homenageando “Galega”. A família também se manifestou em uma publicação, lembrando-a como uma pessoa amada e destacando as boas memórias deixadas por ela. “Para sempre em nossos corações”, dizia a publicação.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas o alto risco de propagação das chamas pode ter sido potencializado pelo tipo de mercadoria armazenada no local, composta em grande parte por itens descartáveis, muitos deles de fácil combustão. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o fogo já havia consumido completamente o estabelecimento até a sua chegada.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/01/2025/06:40:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...