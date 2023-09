Casa Alta foi contra decisão do STF e aprovou projeto por 43 votos a 21; texto agora vai à sanção presidencial.Plenário do Senado – (Foto :Reprodução)

A ministra Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) no plenário do Senado durante a votação do marco fiscal, conversando com congressistas

O plenário do Senado Federal aprovou nesta 4ª feira (27.set.2023) o projeto de lei que estabelece a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A aprovação se deu por 43 votos favoráveis e 21 contrários. Não houve nenhuma abstenção.

O resultado é mais uma derrota para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional. A demarcação de terras indígenas é um dos temas prioritários da gestão petista, que é contra a tese do marco temporal.

O texto trata da demarcação de terras indígenas tradicionalmente ocupadas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O marco temporal estabelece que só as áreas ocupadas ou em disputa até essa data estariam elegíveis para a demarcação.

Agora, o texto segue para sanção presidencial. O líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), declarou que Lula irá vetar a proposta.

A aprovação na Casa Alta vai contra a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), que rejeitou a tese do marco temporal por 9 votos a 2. Nesta 4ª feira (27.set), a Corte retomou a análise do caso e definiu a tese que fixará sobre o tema.

A Corte decidiu, por unanimidade, que poderão ser indenizados os não-indígenas que ocuparam de boa-fé os territórios que venham a ser demarcados como terras indígenas. O valor de indenização deve ser pago pela União e deve contemplar o valor integral da terra, além de mudanças feitas no local.

Saiba como votou cada partido na aprovação do marco temporal:

Saiba como votou cada senador na aprovação do marco temporal:

*Alan Rick União Brasil AC sim

*Alessandro Vieira MDB SE não

*Ana Paula Lobato PSB MA não

*Angelo Coronel PSD BA em missão

*Augusta Brito PT CE não

*Beto Faro PT PA não

*Carlos Portinho PL RJ atividade parlamentar

*Carlos Viana Podemos MG sim

*Chico Rodrigues PSB RR em missão

*Cid Gomes PDT CE não

*Ciro Nogueira PP PI sim

*Cleitinho Republicanos MG sim

*Confúcio Moura MDB RO não

*Damares Alves Republicanos DF sim

*Daniella Ribeiro PSD PB sim

*Davi Alcolumbre União Brasil AP sim

*Dr. Hiran PP RR sim

*Eduardo Braga MDB AM não

*Eduardo Girão Novo CE sim

*Eduardo Gomes PL TO sim

*Efraim Filho União Brasil PB sim

*Eliziane Gama PSD MA não

*Esperidião Amin PP SC sim

*Fabiano Contarato PT ES não

*Fernando Dueire MDB PE sim

*Fernando Farias MDB AL sim

*Flávio Arns PSB PR sim

*Flávio Bolsonaro PL RJ ausente

*Giordano MDB SP ausente

*Hamilton Mourão Republicanos RS sim

*Humberto Costa PT PE não

*Irajá PSD TO ausente

*Ivete da Silveira MDB SC ausente

*Izalci Lucas PSDB DF atividade parlamentar

*Jader Barbalho MDB PA ausente

*Jaime Bagattoli PL RO sim

*Jaques Wagner PT BA não

*Jayme Campos União Brasil MT sim

*Jorge Kajuru PSB GO sim

*Jorge Seif PL SC sim

*Jussara Lima PSD PI não

*Laércio Oliveira PP SE sim

*Leila Barros PDT DF não

*Lucas Barreto PSD AP sim

*Luis Carlos Heinze PP RS licença saúde

*Magno Malta PL ES sim

*Mara Gabrilli PSD SP ausente

*Marcelo Castro MDB PI não

*Marcio Bittar União Brasil AC sim

*Marcos do Val Podemos ES sim

*Marcos Pontes PL SP em missão

*Marcos Rogério PL RO sim

*Margareth Buzetti PSD MT sim

*Mauro Carvalho Junior União Brasil MT sim

*Mecias de Jesus Republicanos RR sim

*Nelsinho Trad PSD MS em missão

*Omar Aziz PSD AM não

*Oriovisto Guimarães Podemos PR sim

*Otto Alencar PSD BA não

*Paulo Paim PT RS não

*Plínio Valério PSDB AM sim

*Professora Dorinha União Brasil TO sim

*Randolfe Rodrigues sem partido AP não

*Renan Calheiros MDB AL sim

*Rodrigo Cunha Podemos AL sim

*Rodrigo Pacheco PSD MG presidente

*Rogerio Marinho PL RN sim

*Rogério Carvalho PT SE não

*Romário PL RJ não

*Sergio Moro União Brasil PR sim

*Soraya Thronicke Podemos MS sim

*Styvenson Valentim Podemos RN sim

*Sérgio Petecão PSD AC em missão

*Teresa Leitão PT PE em missão

*Tereza Cristina PP MS sim

*Vanderlan Cardoso PSD GO sim

*Veneziano Vital do Rêgo MDB PB ausente

*Weverton PDT MA sim

*Wilder Morais PL GO sim

*Zenaide Maia PSD RN não

*Zequinha Marinho Podemos PA sim

fonte: Senado Federal

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/09/2023/16:25:46

