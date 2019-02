“Saiba como votou os deputados [por estado] na denúncia contra Michel Temer”

Da Redação Jornal Folha do Progresso “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Com o placar final de 263 a 227 votos, os deputados aceitaram o relatório do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG) que pedia a rejeição e arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer (PMDB). Participaram da sessão 492 parlamentares; 19 estavam ausentes e houve 1 abstenção. A denúncia foi arquivada.

