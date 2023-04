Saiba o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes em Santarém; veja horários

Mercadão 2000 funcionará em horário mais curto no feriado de Tiradentes — Foto: g1/Arquivo

No feriado nacional atividades são suspensas em repartições públicas e privadas.

Em 21 de abril se comemora o Dia de Tiradentes, em memória ao líder da Inconfidência Mineira Joaquim José da Silva Xavier. No feriado nacional, atividades são suspensas em repartições públicas e privadas. O g1 listou o que abre e o que fecha em Santarém, no oeste do Pará.

Aeroporto

Como voos são agendados e seguem programação das companhias aéreas, o terminal funcionará normalmente.

Comércio

O centro comercial de Santarém não abre nesta sexta (21). No sábado (22), as lojas funcionam em horário normal, de 08h às 16h.

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências não funcionam em feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Assim, no dia 21 não serão ofertados serviços presenciais, somente os terminais de autoatendimento estarão disponíveis.

Supermercados

A maioria dos estabelecimentos desse segmento funciona com horário próprio, tanto as grandes redes como os mercados de bairro. Os que fecham mais cedo estarão funcionando de 07h às 12h, e os que decidiram fechar mais tarde funcionam até às 19h.

Shoppings

Paraíso

Lojas e Quiosques: 16h às 22h

Praça e quiosques de Alimentação: 12h às 22h

Acqua Park: 16h às 22h

Rio Tapajós

Lojas e Quiosques: 16h às 22h

Praça de Alimentação: 12h às 22h

Cinema: conforme a programação

Play Park: 12h às 22h

Parque da Cidade

O Parque da Cidade não terá alteração no horário de funcionamento no feriado, estando aberto ao público que deseja fazer atividade física ou apenas para o lazer, a partir das 06h.

Segurança Pública

Equipes atuarão em forma de plantão durante a sexta-feira (21), seja na Seccional e Unidades Integradas de Polícia.

Feiras e Mercados

De acordo com a Prefeitura de Santarém, o horário de funcionamento será reduzido, de 05h às 12h, no Mercadão 2000 e no Mercado Modelo. No sábado, o horário de funcionamento também será de 05h à 12h.

Unidades de Saúde

Durante os feriados, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) não têm atendimento, com exceção das unidades que funcionam 24h. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h e o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS) funcionam normalmente.

Estação Cidadania

A Estação Cidadania não funcionará durante o feriado de Tiradentes. Os atendimentos serão retomados normalmente na segunda-feira (24), conforme o agendamento prévio e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros.

Detran

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) não funcionará no feriado. O atendimento será retomado na segunda-feira (24).

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso Com informações do g1 Santarém e Região — PA.

