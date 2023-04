Câmera flagra morte de homem a facadas em loja de conveniência, no Pará

Momento em que criminoso se prepara para desferir o primeiro golpe contra a vítima. — Foto: Reprodução / Tv Liberal

De acordo com informações policiais, dois suspeitos foram presos. Caso ocorreu em Parauapebas, no sudeste do estado.

Um homem identificado como Wesley Menezes, de 35 anos, foi morto a facadas, em plena luz do dia da quarta-feira (19), dentro de uma conveniência localizada no centro de Parauapebas, no sudeste do Pará. Imagens da câmera do local flagraram o momento.

De acordo com o sargento da Polícia Militar (PM), Elisvanei Batista, dois homens armados com facas chegaram ao local e atacaram a vítima enquanto ela bebia. “Não teve discussão e nem briga […] Os suspeitos chegaram e executaram o homem”, pontuou o agente.

Porém, testemunhas relataram que Wesley estaria caminhando pela rua 15, próximo ao estabelecimento, quando foi abordado pelos dois homens, que teriam iniciado uma discussão, pouco antes de a vítima entrar na conveniência. Já no local, Wesley teria sido esfaqueado com golpes no pescoço e no peito.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização das perícias devidas.

“Algum tempo atrás, o mesmo que desferiu a facada nele, tinha dado outra ‘paulada’ nele. E agora ele terminou de matar”, detalhou uma das testemunhas do homicídio, que preferiu não ser identificada.

Equipes da Divisão de Homicídios de Parauapebas realizaram buscas pelo bairro e prenderam dois suspeitos, que foram conduzidos à delegacia da cidade e já estão à disposição da Justiça.

