Saiba quando a UFPA vai divulgar o listão dos aprovados

(Arquivo/Celso Rodrigues/Diário do Pará)

Em 2025, a instituição está ofertando 7.668 vagas em diversos cursos.

O sonho de muito estudantes em cursar um ensino superior é o que motiva ainda mais ao esforço nos estudos. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a portada de entrada de muitas universidades públicas do país, e esse sonho pode se concretizar em poucos dias.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta quinta-feira (16), um comunicado em suas redes sociais sobre as próximas etapas do Processo Seletivo 2025. A Instituição já recebeu as notas dos candidatos que participaram do Enem 2024 2024, encaminhadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Com isso, a UFPA iniciará o processamento dos dados.

Neste ano, a UFPA informou que, preliminarmente, 72.350 candidatos estão aptos a concorrer às 7.668 vagas ofertadas. O comunicado alerta para que o candidato acesse a página individual de acompanhamento em ceps.ufpa.br e verifique se a sua inscrição foi homologada com sucesso.

PS 2025, que inclui as seguintes etapas:

Divulgação preliminar das inscrições homologadas: até três dias úteis após o recebimento das notas do INEP;

Prazo para recursos contra a homologação das inscrições: até três dias úteis após a divulgação das inscrições homologadas;

Resultado da avaliação dos recursos e homologação definitiva: até três dias úteis após o fim do prazo para interposição de recursos;

Processamento do listão final.

A UFPA informou que o listão oficial será divulgado assim que todas as etapas forem concluídas.

