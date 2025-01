Homem ergue o filho aos pés do altar da Basílica de Nazaré e foto viraliza

Foto de pai erguendo o filho aos pés do altar da Basílica de Nazaré viraliza | Reprodução/Redes Sociais

O momento emocionante foi registrado por um frequentador da Basílica Santuário, e rapidamente tomou conta das redes sociais.

Entregar seus pedidos nas mãos de Nossa Senhora de Nazaré é uma das práticas mais comuns para o povo paraense. Não é à toa que em todo segundo domingo de outubro, milhares de pessoas vão às ruas saudar a padroeira dos paraenses no Círio de Nazaré.

Essa devoção à Virgem Maria pode explicar o registro feito dentro da Brasília Santuário de Nazaré, em Belém (PA), nos últimos dias. Um homem ajoelhado aos pés do altar da igreja carrega seu filho cadeirante em uma demonstração de entregar a saúde da criança para as mãos de Nossa Senhora.

REGISTRO EMOCIONANTE

O registro foi compartilhado no Instagram pelo músico Mauro Serrão, e rapidamente viralizou nas redes sociais, causando enormes comentários emocionados de gratidão e de devoção à padroeira dos paraenses.

Na publicação, o músico descreve a cena flagrada durante uma missa na Basílica de Nazaré. “Me deparei com essa imagem, um pai erguendo seu filho em direção ao altar. Um garoto de mais ou menos 8 anos de idade, cadeirante, com dificuldades físicas e cognitivas, e seu pai rezava alto, com muita fé pedindo pela saúde do filho, como se tivesse o entregando à Nossa Senhora. Que imagem!”, escreveu ele.

O registro emocionante viralizou, causando comoção entre os internautas. “Como oferta generosa, o pai eleva o seu filho no altar a fim de alcançar a tão doce graça da cura”, disse um internauta. “Uma das imagens mais emocionantes que já vi”, comentou outra. “Que Nossa Senhora de Nazaré abençoe essa criança”, pediu uma devota nos comentários.

