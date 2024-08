Saiba quem é o servidor do MPF preso na operação da PF em Santarém | PA

Prédio do MPF em Santarém. Foto: Reprodução

Alvo de prisão pela PF (Polícia Federal) na operação Falso Midas, deflagrada hoje (20) de manhã em Santarém (PA), um servidor do MPF (Ministério Público Federal) é quem comandava o esquema fraudulento que causou prejuízos de mais de 20 milhões de reais.

Entre as vítimas, há, inclusive, magistrados e procuradores federais.

Salatiel Farias Araújo chegou a exercer cargo de confiança no MPF em Santarém. Mas em maio do ano passado ele foi exonerado.

Suspeita-se que Salatiel Araújo tenha praticado crimes contra o sistema financeiro nacional, o mercado de capitais e a ordem tributária, além de fraudes contra diversos membros do Judiciário, do próprio Ministério Público, da Polícia Judiciária, bem como empresários e particulares.

Segundo investigações da PF, Salatiel teria arrecadado uma soama elevada de recursos, prometendo altos retornos financeiros aos investidores. Alegava os seus clientes que os valores seriam aplicados na bolsa de valores através de operações legítimas e seguras.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Servidor do MPF é alvo de operação da Polícia Federal por crimes contra o sistema financeiro nacional em Santarém | PA

Fonte: .Jeso Carneiro e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/09:32:48

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...