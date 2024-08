Servidor do MPF é alvo de operação da Polícia Federal por crimes contra o sistema financeiro nacional em Santarém | PA

Operação “Falso Midas” mira servidor do Ministério Público Federal em Santarém-PA — Foto: Polícia Federal / Divulgação

Investigações da PF apontam que esquema comandado pelo suspeito pode ter causado um prejuízo de R$ 20 milhões.

A Polícia Federal em Santarém, no oeste do Pará, deflagrou na manhã desta terça-feira (20) a Operação “Falso Midas” visando desmontar um esquema fraudulento conduzido por um servidor do Ministério Público Federal (MPF) do Pará que causou prejuízos que podem chegar a R$ 20 milhões.

De acordo com informações da PF, três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária do Pará, devem ser cumpridos na operação.

Investigações apontam que o servidor investigado praticou crimes contra o sistema financeiro nacional, o mercado de capitais e a ordem tributária, além de fraudes contra diversos membros do Judiciário, do próprio Ministério Público, da Polícia Judiciária, assim como empresários e particulares.

Ainda de segundo as investigações, o acusado teria arrecadado vultosos recursos prometendo altos retornos financeiros aos investidores, alegando que os valores seriam aplicados na bolsa de valores através de operações legítimas e seguras. Promessas que, na prática, não se concretizavam.

O nome da operação, “Falso Midas”, faz referência ao rei Midas da mitologia, que transformava tudo em ouro. No entanto, neste caso, os recursos das vítimas foram destinados a fins ilícitos, não sendo devolvidos a elas.

Fonte: Polícia Federal-PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2024/07:52:33

