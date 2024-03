Mulher é presa suspeita de envolvimento na morte de jovens decapitados no Mato Grosso

Ludinei Kennedy Paixão Andrade, de 18 anos e Jakson Francisco de Souza, de 19 anos — Foto: Reprodução

Segundo a polícia, a casa da suspeita foi utilizada como suporte para esconder o veículo usado durante o crime.

Uma mulher de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi presa em flagrante nessa segunda-feira (4), em Curvelândia, a 311 km de Cuiabá, como suspeita de participação no homicídio qualificado dos jovens Ludinei Kennedy Paixão Andrade, de 18 anos, e Jakson Francisco de Souza, de 19 anos. Nesta terça-feira (5), dois adolescentes de 14 e 16 anos também foram apreendidos como suspeitos de envolvimento no caso.

Segundo a Polícia Civil, a casa da suspeita foi utilizada como suporte para esconder o veículo usado pelos criminosos. No local também ficaram peças de roupa com resquícios de sangue dos suspeitos, que foram localizados em um terreno ao lado da casa.

Ainda na segunda-feira, a polícia localizou uma cabeça humana, pertencente a vítima Ludinei Kennedy, de 18 anos. Um dia depois, foi encontrada a cabeça da segunda vítima, Jakson Francisco, no município de Lambari d’Oeste, a 319 km da capital.

A Polícia Civil segue investigando o caso.

Entenda o caso

Na tarde do último sábado (2), a Polícia Civil registrou o desaparecimento dos dois jovens, de 18 e 19 anos, em Mirassol D’Oeste, a 329 km da capital.

Segundo a polícia, as vítimas foram chamadas para ir até a casa de uma mulher, quando o local foi invadido por suspeitos encapuzados, que sequestraram as vítimas e forçaram para que entrassem em um veículo. No local, as equipes encontraram a bicicleta e a moto de cada uma das vítimas.

Na manhã de segunda-feira (4), uma cabeça humana foi encontrada dentro de uma mochila próxima a um lava jato no Bairro Pôr do sol, em Mirassol D ́Oeste. Segundo a Polícia Civil, o membro pertence a Ludinei Kennedy Paixão Andrade, de 18 anos.

As equipes também encontraram um bilhete de uma associação criminosa dentro da mochila junto com a cabeça do jovem.

Ainda na segunda-feira, as equipes encontraram os corpos dos jovens em uma área rural do município de Lambari D’oeste, a 327 km de Cuiabá, além do carro que os criminosos usaram para o sequestro, carbonizado.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/03/2024/12:36:28



