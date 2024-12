Saiba quem são os influenciadores mais bem-sucedidos do Privacy em 2024

Foto: Reprodução | No topo da lista, Andressa Urach foi quem mais lucrou na plataforma, com um faturamento impressionante de R$ 6,5 milhões.

Milhões e mais milhões. Esse é o faturamento de muitos influenciadores nas plataformas de conteúdo adulto, e uma das mais conhecidas na internet é a Privacy.

Nesta quarta-feira (18), a Privacy divulgou o ranking dos influenciadores que mais faturaram em 2024. As dez primeiras posições foram dominadas por mulheres.

No topo da lista, Andressa Urach foi quem mais lucrou na plataforma, com um faturamento impressionante de R$ 6,5 milhões. “Estou realizada, pois trabalhei muito para isso! É um presentão de Natal essa notícia”, celebrou a modelo e empresária.

O segundo lugar foi conquistado por Ester Muniz, com um faturamento de R$ 4 milhões. “Os planos são continuar trabalhando e focar ainda mais”, destacou a modelo e atriz. “Me sinto realizada e grata. Estar entre as criadoras de maior destaque deste ano só me fortaleceu”, completou.

Já o terceiro lugar ficou com a modelo e humorista Martina Oliveira, que acumulou R$ 3 milhões no ano. “É uma sensação incrível de dever cumprido”, afirmou Martina.

Segue a lista dos tops 10:

Andressa Urach

Ester Muniz

Martina Oliveira

Pipokinha

Mari Avila

Kerolay Chaves

Professora Cibelly

Fernanda Campos

Brida Nunes

Karol Rosalin

Fonte: Folhapress e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/12/2024/19:56:55

