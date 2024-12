Google Street View ajuda polícia da Espanha a desvendar assassinato

Imagem do Google Street View de um homem colocando algo no porta-malas do carro foi usada como prova de um assassinato na Espanha

Tajueco, município com apenas 56 habitantes, não recebia atualizações nas imagens do Google Street View desde 2009. Em outubro deste ano, o carro da empresa passou novamente nas ruas do povoado para tirar novas fotos e atualizar a plataforma.

Uma atualização nas imagens do Google Street View ajudaram a Polícia Nacional da Espanha a desvendar um assassinato no pacato município de Tajueco, na Espanha. As informações foram divulgadas pela polícia nesta quarta-feira (18).

Polícia utilizou dois momentos distintos como provas no processo que investiga um assassinato. Em um primeiro, é possível ver, ao fundo, um homem vestindo azul escuro e descendo a rua com um carrinho de mão e um grande saco branco.

No segundo momento, um homem vestindo jaqueta azul e jeans é flagrado colocando um grande saco branco dentro do porta-malas de seu carro, em uma rua perpendicular ao flagrante da primeira. Manuel Isla Gallardo, de 48 anos, seria o suposto homem fotografado pelas câmeras do Google Street View, segundo informou o jornal espanhol El País. Acredita-se que, dentro do saco branco, estava o corpo da vítima.

Além das imagens do Google Street View, outras provas foram usadas pela polícia, que prendeu dois suspeitos do crime no dia 12 de novembro. Manuel e sua ex-esposa, que não teve o nome revelado, foram detidos.

O desaparecimento da vítima foi reportado em novembro de 2023 após suspeitas de um primo. Ele recebeu mensagens no WhatsApp do telefone da vítima, que diziam que ele havia conhecido uma mulher, deixaria a cidade e não usaria mais seu telefone. Desconfiado, o primo acionou a polícia.

Os motivos do crime ainda são investigados. Segundo o El País, a mulher presa também já manteve um relacionamento com a vítima. Além disso, a polícia investiga em que momento, entre o desaparecimento e o suposto transporte, a vítima foi morta.

No dia 11 de dezembro, a Polícia Nacional achou parte do corpo da vítima em um cemitério de Andaluz, a 10 km do local dos registros do Google Street View. Outras partes do corpo ainda estão sendo procuradas. Os dois presos são acusados dos crimes de sequestro e homicídio.

