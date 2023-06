Saída anunciada: por que Vidal não funcionou no Flamengo

Com salário alto, volante entregou menos do que a expectativa gerada pelo investimento

A notícia foi inesperada pelo momento da temporada, mas o anúncio de que Vidal não renovará contrato com o Flamengo está longe de surpreender. Reserva com salário alto, o jogador não entregou o que o clube esperava e se encaminha para o fim de uma passagem que começou com expectativa e vai terminar em frustração.

Na última segunda-feira, o volante afirmou à imprensa chilena que não seguirá no futebol brasileiro. Ele abriu as portas para um proposta do Colo Colo e reclamou do status de reserva. A saída do Flamengo está decidida, e o ge lista os motivos que fizeram a parceria não dar certo. Desempenho baixo Internamente, a declaração do jogador não chegou a incomodar, porque a posição já era conhecida. A postura não gerou ruídos internos porque ambas as partes entendem que o ciclo está próximo do fim. Não se descarta uma saída na janela de transferências que se abrirá em julho, mas isso depende de uma proposta positiva para os dois lados. O principal motivo é o rendimento do chileno em campo. O início foi promissor, com destaque para a precisão nos passes, o que aumentou a expectativa após o longo tempo de “namoro” entre atleta, clube e torcida. Só que, no geral, Vidal não repetiu o bom rendimento que teve em gigantes da Europa como Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão. O volante tem apenas dois gols e três assistências em um ano de clube. Ele fez 51 jogos com a camisa rubro-negra, mais da metade saindo do banco de reservas. Vidal não teve participação decisiva, mas esteve presente nas duas conquistas de 2022. Ele participou de todos os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores a partir das quartas de final e foi titular no jogo de volta da decisão do título nacional, contra o Corinthians. Custo alto Acontece que o chileno teve pesos diferentes no campo de jogo e na folha salarial. O custo-benefício ficou ruim para o Flamengo. Tanto que a dispensa era considerada pelo clube antes mesmo da declaração. No investimento total do contrato, o clube gastará cerca de R$ 20 milhões com o atleta. Além do custo alto, a insatisfação do jogador com a reserva pesa de forma decisiva para o fim da parceria. A comissão técnica não conta com o chileno como protagonista da equipe e, inclusive, deseja reforçar o meio de campo com a chegada do volante Allan e de mais um meia, com De La Cruz como prioridade. Estresses na relação Além do rendimento abaixo do esperado, aumentou o desgaste na relação comportamentos do volante que causaram estresse no clube. Antes das declarações dessa semana, os episódios mais graves aconteceram em fevereiro desse ano, às vésperas da disputa do Mundial de Clubes. O primeiro foi a vez anterior em que o jogador se ofereceu ao Colo Colo, em 1º de fevereiro. Em live em rede social, Vidal disse: “Venha me buscar”. Depois, Vidal se retratou ao dizer que ama o Flamengo. No mesmo dia, o volante arremessou as chuteiras no gramado ao perceber que não seria escalado em uma partida do Campeonato Carioca. O jogador foi multado depois da indisciplina.

Fonte: Por Fred Gomes e Thayuan Leiras e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/16:02:43

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...