Salários altos e mais de 2.400 vagas: novo concurso IBAMA

Veja como foi e o que pediu o último concurso do IBAMA e qual é a expectativa para o próximo edital, em breve.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, é responsável por exercer o controle e a fiscalização sobre o uso, a exploração e a proteção dos recursos naturais do país. Em recente anúncio, o IBAMA revelou a abertura de um novo concurso público, despertando o interesse de muitos concurseiros e profissionais de diversas áreas.

Além da grana boa, trabalhar no IBAMA é fazer parte de um time que luta por um Brasil mais verde e sustentável.

Muita gente quer ser parte desse time que não só tem um salário top, mas também faz a diferença pelo nosso país. Imagina só, você trabalhando num lugar que, além de pagar bem, ainda dá orgulho de contar pra família e amigos? Mas ó, se liga: com tanta gente de olho, é bom ficar ligado!

O tão aguardado Concurso do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) está prestes a se tornar realidade. O pedido para a realização do concurso foi protocolado e tem como objetivo o preenchimento de 2.408 vagas, distribuídas da seguinte forma: 1.503 vagas para o cargo de Analista Ambiental e 905 vagas para Analista Administrativo.

O que será exigido no concurso do IBAMA:

Os cargos em questão requerem nível de escolaridade superior completo em qualquer área e oferecem uma remuneração atrativa de R$ 8.817,72. Além disso, recentemente, foi autorizada a nomeação de 257 excedentes aprovados no último certame, o que demonstra o compromisso do IBAMA em fortalecer seu quadro de servidores.

Essas nomeações foram autorizadas por meio de Decreto Federal e recomendadas pelo Ministério Público Federal, visando à convocação de 133 Técnicos Ambientais, 100 Analistas Ambientais e 24 Analistas Administrativos.

Área crucial para o Brasil:

Em 11 de julho, durante a transmissão do “Conversa com o Presidente #5” no canal do YouTube do CanalGov, o presidente Lula enfatizou o investimento no concurso do IBAMA. Ele destacou a importância de proteger o patrimônio natural do país, afirmando: “O maior patrimônio que temos é a nossa floresta em pé”.

O compromisso de combater o desmatamento e a atividade ilegal foi reforçado, indicando um plano de enfrentamento e contenção da degradação ambiental.

Além disso, a Ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, confirmou que haverá um novo concurso para o IBAMA durante uma entrevista.

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também concedeu uma entrevista à CNN, onde confirmou a autorização para o novo Concurso do IBAMA. Ela ressaltou que mais candidatos aprovados no último concurso serão convocados para reforçar o quadro de servidores.

Quando será lançado o novo edital do concurso:

A expectativa para o lançamento de um novo edital é alta, pois circula na internet um ofício assinado pelo presidente do IBAMA, endereçado à ministra, no qual se destaca a falta de pessoal que tem dificultado o cumprimento das missões institucionais do IBAMA.

Diante dessa carência e das limitações para ceder servidores, o presidente do IBAMA revelou que já está em andamento o planejamento para um novo concurso.

