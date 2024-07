Samsung lista celulares antigos que vão receber recursos de IA da One UI 6.1.1

(Foto: Reprodução/Samsung)- A Samsung revelou a lista de modelos antigos que vão receber as novidades de IA da One UI 6.1.1, anunciadas para o Galaxy Z Flip 6 e o Galaxy Z Fold 6 na semana passada. Os recursos incluem uma ferramenta para transformar fotos em imagens e os Live Effects, que criam efeitos cinematográficos a partir de uma foto estática.

Quais celulares Samsung vão receber IA da One UI 6.1.1?

As informações foram publicadas por moderadores no fórum oficial da fabricante sul-coreana e publicadas pelo tipster Tarun Vats (@tarunvats33) no X (antigo Twitter).

Veja a lista:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

É importante reforçar que a lista abrange apenas celulares contemplados com as ferramentas de IA. Ainda não é possível confirmar que a One UI 6.1.1 será liberada apenas para os modelos mencionados — outros dispositivos até poderiam receber o update, mas sem o Galaxy AI, por exemplo.

Recursos de IA da One UI 6.1.1

Outra publicação no fórum da Samsung revela quais funções de IA devem ser liberadas para os respectivos modelos. Um dos destaques é o Studio Retrato, que transforma qualquer foto da galeria em desenhos com estilos específicos, como arte aquarelada ou revista em quadrinhos.

O Desenhe com IA, por sua vez, transforma qualquer rascunho desenhado à mão numa imagem gerada por inteligência artificial e pode ser muito útil para quem usa a caneta S Pen. Já o Live Effect cria um efeito 3D para fotos 2D, parecido com o modo cinematográfico do Google Fotos.

O editor de imagens será reforçado com o Motion Clipper, que permite transformar GIFs em figurinhas e enviá-las em apps de mensagens. Ainda não há previsão de lançamento da atualização para os dispositivos.

Fonte: Canal Tech e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/07/2024/07:28:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...