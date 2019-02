Santarém: Delegados de todo Brasil debatem ações e fortalecimento da Polícia

Delegados trataram de ações e medidas de fortalecimento institucional para o combate à corrupção e ao crime

Prossegue até sexta-feira, 10, no Hotel Barrudada, em Santarém, no oeste do Pará, a 49ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil, evento que reúne delegados dos 27 estados brasileiros, além de representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

O evento foi aberto oficialmente na manhã desta quarta-feira, 8, na comunidade do Carapanari, no auditório do restaurante “Casa do Saulo”. Após a abertura oficial, feita pelo presidente do CNCPC, diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Eric Sebar, o vice-presidente do Conselho na região norte, delegado-geral Rilmar Firmino, apresentou tecnicamente o Sistema de Segurança Pública do Pará, assim como informações sobre a cidade de Santarém. Ele também aproveitou para evidenciar alguns números da Polícia Civil.

O delegado Rilmar Firmino destacou a atuação da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e a apreensão de mais de uma tonelada de entorpecentes, somente em 2017, e o ingresso de novos agentes por meio do concurso vigente. “Temos a previsão da entrada de 650 novos policiais civis ainda no primeiro semestre de 2018, sendo que na próxima sexta-feira teremos a aula inaugural para os 150 candidatos aprovados para o cargo de delegado”, destacou. “Graças ao esforço da gestão, ao planejamento da Secretaria de Segurança Pública e a sensibilidade do governador, apresentamos à sociedade paraense centenas de novos policiais”, complementou.

Programação – Como primeiro tema da agenda de trabalho, os delegados partiram para debater, durante um painel, sobre a identidade visual utilizada pelas Polícias Civis em todo Brasil, o que envolve recursos gráficos e layouts de uniformes, plotagens de veículos e até banners utilizados em entrevistas coletivas. O painel foi apresentado por Greta Anzanello, diretora da Divisão de Comunicação Social da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ao final, foi aprovada uma resolução, no âmbito do Conselho, que disciplina o uso de um modelo único de recursos visual da chamada Polícia Judiciária no país.

Na sequência do encontro, delegados e delegadas trataram de ações e medidas de fortalecimento institucional para o combate à corrupção e ao crime organizado. Debateram assuntos e operações nacionais e votaram modelos de atuação das Polícias Civis em todos os estados, inclusive no fortalecimento institucional por meio de ações padronizadas no aspecto operacional, mas também de Comunicação Social.

“Neste primeiro dia de trabalho, tivemos intensas discussões, inúmeras colaborações de cada estado, como forma de fortalecer institucionalmente a Polícia Civil e, nesse sentido dar uma melhor resposta à sociedade. Aproveitamos para estabelecer diretrizes para futuras ações a serem desencadeadas”, avaliou o delegado Eric Sebar.

“Tenho a certeza que tanto hoje quanto amanhã, iremos tratar de boas práticas da Polícia Judiciária em todo o país, e aproveitaremos para fazer um intercâmbio. Amanhã, vamos aproveitar para discutir a participação do Governo Federal nas ações de Segurança Pública nos estados”, declarou o vice-presidente do CNCPC, região norte, delegado Rilmar Firmino.

