Santarém e mais 17 municípios paraenses contam com serviço de comunicação de venda de veículos em cartórios

Em Santarém, comunicação de venda veicular já está disponível em cartório — Foto: Agência Pará/Divulgação

Processo é obrigatório, uma vez que vendedor e comprador do veículo em negociação precisam reconhecer suas assinaturas em cartório.

Santarém e mais 17 municípios paraenses já contam com o serviço de comunicação de venda de veículos em cartórios. O serviço possibilita mais praticidade aos usuários que estão em processo de venda de veículo. A comunicação de venda é oferecida pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) em parceria com o Colégio Notarial do Brasil e Tribunal de Justiça do Estado (TJPA).

Além de Santarém, os municípios que já contam com o serviço são: Barcarena, Breves, Capitão Poço, Castanhal, Santa Izabel, São Domingos do Capim, Eldorado dos Carajás, Marabá, Medicilândia, Uruará, , Parauapebas, Curionópolis e Canaã dos Carajás. A adesão dos cartórios é de forma voluntária. Alguns cartórios ainda estão em fase de adequação ao sistema.

Em Santarém, a comunicação de venda de veículo é feita pelo cartório da Prainha. O comunicado de venda veicular é um processo obrigatório, uma vez que vendedor e comprador do veículo que se pretende vender precisam reconhecer suas assinaturas em cartório. Mediante isto, os cartórios autorizados farão a comunicação de venda eletrônica, totalmente digital, enviando para o Detran o documento digitalizado, em um processo de lisura assegurado pela validação biométrica do responsável pelo cartório.

A modalidade presencial da transferência, onde o vendedor precisa se deslocar até o Detran num prazo de 30 dias após a venda, ainda é válida.

A informação fica disponível automaticamente no sistema do órgão e de todos os demais que têm acesso a ele para seus devidos fins, como a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) e Polícia Civil. O diretor geral do Detran, Marcelo Guedes comemora os esforços para estender o serviço para outros municípios do Estado.

“Estamos cumprindo a nossa expectativa de ampliar esse serviço tão necessário, agora em mais municípios do Estado, e dessa forma garantir o atendimento para quem procura a comunicação de venda”, afirmou Guedes.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...