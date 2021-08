Mãe sai e deixa filhos trancados sozinhos dentro de casa em MT e é detida

Por G1 MT 30/08/2021 13h58 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma das crianças relatou para a polícia que a mãe é agredida pelo companheiro e que ela costuma deixá-los trancados dentro de um quarto da residência. As vítimas declararam que preferem ficar com a avó.

A PM foi até a residência da avó e localizou as crianças dormindo, bem cuidadas e alimentadas. A senhora relatou que inúmeras vezes já encontrou os menores abandonados e que a mãe submete as crianças por constantes maus-tratos. Os menores confirmaram as denúncias.

Em buscas, a Força Tática descobriu que a mãe e avó materna dos menores, tiveram uma desavença, e que a idosa estaria com as crianças.

Os policiais receberam a denúncia via 190, a suspeita e o padrasto informavam a Polícia Militar que as duas crianças haviam desaparecido por volta de 17h, quando eles foram ao mercado.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi detida por maus-tratos e abandono de incapaz. Uma jovem de 22 anos foi detida na noite deste domingo (29) por ter deixado os dois filhos de 6 e 8 anos sozinhos e trancados em casa em Rondonópolis, no sul de Mato Grosso.

You May Also Like