Após prisão por briga, homem é resgatado de cela, depreda e furta objetos de delegacia durante fuga

Mateus de Jesus, de 22 anos, e o comparsa ainda cortaram com foice os pneus de viatura em Alenquer, no Pará. Homem agredido pelo preso foi o mesmo que o resgatou da delegacia.

Durante o resgate de um preso em Alenquer, no oeste do Pará, objetos da delegacia onde ele estava custodiado foram furtados. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30), mas teve início ainda na noite de domingo (29)com a prisão do suspeito envolvido em briga generalizada no bairro São Cristovão.

Mateus Gabriel de Jesus, de 22 anos, foi levado para a delegacia após agredir Josimar de Jesus com uma paulada. A vítima foi a pessoa responsável pela fuga de Mateus (entenda abaixo).

Durante a prisão, Mateus teria desacatado a guarnição da Polícia Militar, mostrado partes íntimas e falado palavrões aos militares.

Já preso, o suspeito chutou o camburão da viatura e acabou ferindo os pés e pernas. Ele foi apresentado na delegacia, onde ficou preso.

Foice, furto e fuga

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 3h40 um vigia do ginásio que fica próximo à delegacia foi até à sede da Companhia Independente da PM avisar que a delegacia havia sido invadida.

Militares se deslocaram e constataram que as portas da frente e seções da delegacia haviam sido arrombadas. A equipe acionou o investigador responsável pelo plantão para as medidas necessárias.

Durante a vistoria foi constatado que Mateus de Jesus não estava na cela e que objetos como no-break e celulares tinham sido furtados na ação criminosa. Computadores e parte do sistema de segurança também foi danificado.

A Polícia recorreu às imagens gravadas pelo sistema de segurança e identificou que Josimar – que havia sido agredido por Mateus com uma paulada – tinha invadido a delegacia e resgatado o preso.

Foram solicitadas viaturas da Polícia Militar para fazer buscas aos suspeitos, já que a dupla saiu da delegacia e cortou com uma foice os pneus da viatura da Polícia Civil.

Durante incursões nas proximidades a Polícia conseguiu localizar e prender Josimar de Jesus e Mateus de Jesus.

O G1 entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil do Pará e questionou sobre os procedimentos que serão adotados neste caso. Até a última atualização desta reportagem não houve manifestação por parte da polícia.

