VÍDEO: Caça da FAB cai no RN; piloto se salva ao se ejetar do avião

Aeronave F-5M se acidentou durante um voo de treinamento. Piloto foi resgatado por uma equipe de salvamento da própria FAB.

Um caça da Força Aérea Brasileira caiu na Grande Natal na tarde desta terça-feira (22). De acordo com a FAB, o piloto conseguiu se ejetar e foi resgatado por um equipe de salvamento da própria FAB.

O avião caiu em Parnamirim, município da Grande Natal, em uma área de mata próxima a vários condomínios residenciais.

A aeronave F-5M se acidentou durante um voo de treinamento.

Moradores da região contaram que ouviram um barulho muito alto e registraram a nuvem de fumaça que se formou logo após a queda.

“Foi um estrondo muito alto, fora do comum. Os aviões estão passando por aqui nessa região por conta da Cruzex, em treinamento. A base aérea é muito próxima dessa região”, conta o jornalista Jocaff Souza, que mora em um bairro próximo à queda do caça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas equipes ” para conter o avanço do fogo na vegetação, a fim de evitar que se alastre para áreas próximas”.

A FAB informou que o acdente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Cruzex acontece em novembro

Entre 3 e 15 de novembro a Base Aérea de Natal recebe o Exercício Cruzeiro do Sul (Cruzex) – exercício multinacional e operacional organizado pela Força Aérea Brasileira (FAB) que visa o treinamento conjunto em cenários de conflito e promove a troca de experiências entre os países participantes.

A edição de 2024 vai reunir 16 países, mais de 2.000 militares e cerca de 100 aeronaves, entre brasileiras e estrangeiras.

Esse é o maior treinamento multinacional de guerra da América Latina, liderado pela Força Aérea Brasileira, com a participação do Exército e da Marinha do Brasil. Estão previstas mais de 1.500 horas de voo, com vários tipos de missões, incluindo ataque ao solo, superioridade aérea, escolta e reabastecimento em voo.

