Santarém recebe mais 10 respiradores para ampliação de UTIs para pacientes com Covid-19

Novos respiradores foram transportados em aeronave para Santarém — Foto: Ascom Centro Regional de Governo/Divulgação

Equipamentos chegaram no sábado (30) e foram destinados ao Hospital de Campanha de Santarém.

O Hospital de Campanha em Santarém, no oeste do Pará, recebeu mais 10 respiradores para ampliação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que atenderão pacientes com Covid-19. Os equipamentos foram transferidos para o município por transporte aéreo e chegaram no sábado (30).

Os respiradores fazem parte do pedido que o governador do estado, Helder Barbalho, fez ao Ministério da Saúde. Com essa nova remessa de equipamentos, o Hospital de Campanha conta com 62 respiradores.



Respiradores foram solicitados pelo Estado ao Governo Federal — Foto: Ascom Centro Regional de Governo/Divulgação

No total, o Governo do Pará enviou 42 respiradores aos hospitais de campanha instalados no estado. 4 para o município de Breves, no Marajó; 10 para Tucuruí, no sudeste do Estado; 14 para Marabá; e 4 para Redenção, ambas as cidades pertencentes ao sul do Pará. Outros 10 foram enviados para Santarém, na região oeste.

No início da pandemia, ocasionada pelo novo coronavírus, o Pará tinha apenas três respiradores. Em três meses, com investimentos próprios e auxílio do Ministério da Saúde, o governo do Estado já ampliou esse número, que atualmente é 525 leitos de UTI’s.

