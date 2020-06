Homem é preso após agredir companheira em discussão sobre uso do auxílio emergencial, em Oriximiná

Por G1 Santarém — Pará Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O caso aconteceu ainda na madrugada quando o casal brigou sobre o uso dos R$ 600 do auxílio emergencial do Governo Federal, segundo a polícia.

Um homem de 47 anos foi preso na manhã deste domingo (31) após ter agredido a companheira com um pedaço de madeira, em Oriximiná, no oeste do Pará. A mulher foi socorrida e o ferimento levou 10 pontos.

You May Also Like