Homem é morto a tiros em intervenção policial e dupla é presa com armas, em Santarém

Maurício dos Santos foi morto durante intervenção policial em Santarém — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Morte foi registrada na comunidade Perema após intervenção policial. Caso aconteceu na madrugada deste domingo (31). Um adolescente também foi apreendido.

Após um intervenção policial, um homem identificado com Maurício dos Santos, de 27 anos, morreu na comunidade Perema, em Santarém, no oeste do Pará, na madrugada deste domingo (31). Ele era suspeito de realizar assaltos na região da Rodovia Santarém-Curuá-Una (PA-370).

De acordo com a polícia, uma dupla havia roubado uma motocicleta no bairro Vigia e estava usando a mesma em assaltos. A Polícia Militar foi acionada e iniciou as buscas.

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido. O três foram levados a 16ª Seccional de Polícia Civil. Com eles foram encontrados armas de fogo e celulares.

