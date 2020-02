Santarém tem final de semana com dois acidentes fatais no trânsito

Motorista do carro de passeio fugir após a morte do moto-taxista Rarisson, na rodovia Curuá-Una (Divulgação)

Neste domingo, um moto-taxista morreu ao colidir com um carro. No sábado, um carroceiro foi atingido por um carro

Duas pessoas morreram em acidentes de trânsito, no município de Santarém (oeste do Pará), neste final de semana. O primeiro caso foi na manhã de sábado (15), quando um carroceiro foi atingido por um carro.

O motorista até tentou ajudar, mas não havia como. Na madrugada deste domingo, a vítima foi um moto-taxista, que colidiu com um carro. Neste segundo caso, o motorista não prestou assistência e fugiu.

O carroceiro morto não chegou foi identificado apenas por “Gustavo”. Ele trafegava pela rodovia Fernando Guilhon, na carroça puxada por um cavalo. Um taxista que seguia em direção ao aeroporto e estava com a habilitação vencida, relatou à polícia que se assustou com um outro veículo, que vinha na contramão e o motorista fazia manobras perigosas. Ao desviar pelo acostamento, não conseguiu evitar a colisão com a carroça. O cavalo ficou com as patas quebradas.

Gustavo, o carroceiro, morreu ainda no local. O cavalo ficou com as patas quebradas. Taxista que causou acidente relatou ter desviado de um veículo que fazia manobras perigosas. (Érique Figueirêdo / TV Tapajós / G1)

Por alguns momentos, o carroceiro ainda permaneceu vivo. O taxista tentou chamar socorro. No entanto, a vítima havia batido a cabeça com força. Peritos Criminais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves analisaram o local do acidente fatal. Há uma investigação para ter certeza de que o taxista não estava com excesso de velocidade e compreender melhor as circunstâncias do acidente.

Rarisson Luís de Oliveira Miranda, de 40 anos, é o moto-taxista que morreu no acidente da madrugada deste domingo. Os dois veículos transitavam pela rodovia PA-370 (Curuá-Una), em sentidos opostos. Peritos criminais também analisaram a cena do acidente, já que se trata de uma colisão frontal fatal e o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro. Outras pessoas que passavam pelo local é que acionaram socorro, mas não deu tempo até a chegada do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192).

Num levantamento feito pelo O Estado, veículo de Santarém, nove pessoas já morreram no trânsito santareno. Ainda neste mês, outra vítima foi o motociclista João Teixeira Siqueira, de 42 anos. Morreu numa colisão com uma caminhonete, na rodovia Fernando Guilhon, próximo à ponte do Juá. Foi socorrido, mas morreu no Hospital Municipal de Santarém.

Por:Victor Furtado

