Santos empata em casa e ainda crê em vaga na Libertadores

O Santos ficou no empate por 1 a 1 com o agora já rebaixado Avaí, neste sábado, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pela 36ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi péssimo para as pretensões santistas de tentar se classificar à próxima edição da Copa Libertadores. E só faltam mais dois jogos para o final da temporada: Botafogo, no Rio de Janeiro, e Fortaleza, em Santos.

Para o zagueiro Eduardo Bauermann, o tropeço contra o Avaí, que teve seu rebaixamento decretado de forma matemática neste sábado, não era esperado. Tanto que os quase 19 mil torcedores que foram ao jogo vaiaram muito o tempo depois do apito final. Mas a esperança de vaga na competição continental ainda existe.

“Acho que matematicamente a gente ainda tem chance, vamos continuar buscando. Vamos dar nosso melhor. Temos nosso objetivo, a gente não vai desistir”, disse o defensor, ainda no gramado após a partida, em entrevista ao canal Premiere.

Agora com 47 pontos, o Santos segue na 12ª colocação e está quatro atrás do São Paulo, que ocupa a oitava e última vaga para a competição continental e perdeu neste sábado para o Fluminense, no Rio de Janeiro. Entre eles ainda estão Botafogo (47, em 11º lugar), Fortaleza (48, em 10º) e América-MG (49, em nono), que vão jogar nesta rodada.

