Mansão, carros, açaí: veja a lista de exigências de Neymar para aceitar transferência ao Al-Hilal

Neymar sai do PSG para ganhar um salário de R$ 1,6 milhão por dia no Al-Hilal. (Foto:Crédito: Franck Fife/AFP / Imagem ilustrativa)

Segundo o The Sun, o brasileiro exigiu oito carros de luxo, uma mansão com 25 cômodos e muito mais

A transferência de Neymar do Paris Saint-Germain (PSG) para o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, tem dado o que falar. A mudança do jogador brasileiro foi marcada por valores altos e uma série de exigências pessoais por parte do atacante, segundo o jornal The Sun.

O Al-Hilal desembolsou cerca de 100 milhões de euros ao time europeu para garantir a contratação de Neymar. De acordo com o jornal inglês, o jogador também fez várias exigências à diretoria do clube saudita antes de aceitar a transferência. Confira a seguir:

• Carros de luxo: O jogador pediu oito veículos luxuosos, incluindo modelos como Bentley Continental GP, Aston Martin DBX e Lamborghini Huracan STO, além de quatro modelos Mercedes G Wagon e uma van da Mercedes. O valor total dos carros soma quase R$ 20 milhões.

• Mansão de luxo: O atacante solicitou uma casa com 25 cômodos, três saunas e uma piscina (com 10 metros de largura por 40 metros de comprimento). Ele também pediu que a geladeira estivesse sempre abastecida, principalmente com suco de açaí e refrigerante de guaraná.

• Equipe pessoal: Neymar exigiu cinco funcionários em tempo integral em sua casa. Um sub-chef de cozinha para o seu chef pessoal brasileiro, além de uma equipe para cuidar da limpeza.

• Motorista e jatinho particular: O jogador solicitou um motorista particular disponível 24 horas por dia para ele. Além disso, ele requisitou um jatinho particular para viagens durante suas folgas.

• Custos de estadia: O Al-Hilal deveria arcar com todos os custos de estadia em hotéis e restaurantes nas cidades que Neymar visitasse durante suas folgas.

• Remuneração por publicidade: O brasileiro solicitou um pagamento de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões) por cada story ou publicação em redes sociais sobre a Arábia Saudita.

• Bônus por vitórias: Um bônus de 80 mil euros (R$ 430 mil) deverá ser pago ao jogador por cada vitória do Al-Hilal.

Aparentemente, todos os pedidos foram atendidos pela diretoria do Al-Hilal, já que a contratação de Neymar foi oficialmente anunciada pelo time na última terça-feira (15), através das redes sociais.

Esta é a maior negociação de um clube não europeu na história do futebol. O jogador poderá receber cerca de 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) ao longo de sua permanência no clube saudita.

Fonte:O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/08/2023/09:42:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...