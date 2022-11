Paraense faz hoje luta principal do UFC valendo prêmio de R$ 1 milhão

(Foto:Reprodução) – Evento ocorre em Las Vegas, nos Estados Unidos, a partir das 17h

O UFC Vegas 64 terá na luta principal a gaúcha Marina Rodriguez e a paraense Amanda Lemos, terceira e sétima colocadas no ranking do peso-mosca respectivamente.

O duelo deve definir a próxima desafiante ao cinturão da categoria. As lutas ocorrem neste sábado (5), em Las Vegas, nos Estados Unidos, a partir das 17h.

Confira o card

Card Preliminar

Darrick Minner x Shayilan Nuerdanbieke

Miranda Maverick x Shanna Young

Mario Bautista x Benito Lopez

Polyana Viana x Jinh Yu Frey

Liudvik Sholinian x Johnny Muñoz

Carlos Candelario x Jake Hadley

Tamires Vidal x Ramona Pascual

Card Principal

Marina Rodriguez x Amanda Lemos

Neil Magny x Daniel Rodriguez

Chase Sherman x Josh Parisian

Tagir Ulanbekov x Nate Maness

Grant Dawson x Mark O. Madsen

Onde assistir

As lutas do UFC Vegas 64: Rodriguez x Lemos serão transmitidas pelo canal Combate tanto na TV à cabo quanto no serviço de streaming, a partir das 17h de hoje. Os dois primeiros confrontos têm transmissão aberta no Facebook e Youtube do Combate e do UFC Brasil. (Com informações de Aila Beatriz Inete).

