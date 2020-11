Santos leva gol no minuto final e fica apenas no empate com o Bragantino

Neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, RB Bragantino e Santos ficaram no empate por 1 a 1 em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Os tentos foram de Soteldo e Léo Ortiz.

O resultado não foi bom para nenhuma das equipes. Com o um ponto somado, o Peixe foi a 31, descendo para a sétima colocação, já que o Palmeiras venceu na rodada e chegou a mesma pontuação. Já o Massa Bruta até subiu para 16º, com 20 pontos, mas perdeu a oportunidade de abrir vantagem para os times da zona do rebaixamento.

Na próxima rodada, o RB Bragantino visita o Botafogo. O duelo ocorre na segunda-feira, dia 16, às 20h (de Brasília). Já o Alvinegro Praiano recebe o Internacional, no sábado, às 16h30.

O jogo – A partida começou em um ritmo lento em Bragança Paulista, com as duas equipes errando muitos passes, principalmente no meio de campo. Com isso, a primeira chegada mais perigosa aconteceu apenas aos 15 minutos, quando Madson recebeu livre na ponta direita e bateu cruzado, parando em defesa de Cleiton

A resposta dos anfitriões saiu aos 25. Em rápido contra-ataque, Cuello foi acionado na esquerda, cortou para o meio e soltou o pé. O chute do meia até passou pelo goleiro, mas acabou explodindo no travessão. Na sobra, Artur foi travado na hora da finalização.

Cinco minutos depois, João Paulo foi obrigado a fazer duas defesas em sequência. Após ótimo lançamento de Aderlan, Cuello recebeu livre na área a chutou a queima roupa para a difícil intervenção do arqueiro. No lance seguinte, foi a vez de Artur receber bom cruzamento. Sem marcação, o atacante testou firme, mas no meio do gol, facilitando a vida do goleiro.

Na segunda etapa, o tento enfim saiu. Depois de 18 minutos sem muitas emoções, Soteldo recebeu lançamento pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado. A bola desviou no braço de Léo Ortiz e morreu no fundo das redes.

O Braga teve uma grande chance de empatar logo na sequência. Morato foi acionado por trás da defesa e cruzou na pequena área, encontrando Hurtado livre, até mesmo sem goleiro, mas o venezuelano mandou por cima. Já aos 31, quem impediu o gol foi a trave. Após cruzamento de Evangelista, Artur subiu bem para cabecear no canto oposto de João Paulo, porém carimbou o poste.

Já aos 50, quando tudo parecia encaminhado para a vitória santista, Léo Ortiz aproveitou cobrança de escanteio para deixar tudo igual no último lance de jogo.

