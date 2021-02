Vasco perde para o Fortaleza e segue na zona de rebaixamento

O Vasco segue no calvário no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, os cruzmaltinos foram derrotados por 3 a 0 pelo Fortaleza, no Castelão. Com o resultado, os cariocas seguem com 37 pontos, na zona de rebaixamento.

Já os cearenses, com 41, respiram na luta contra a degola.

O Fortaleza foi superior durante os 90 minutos e abriu vantagem no primeiro tempo, com gols de Igor Torres e David. Na etapa final, os donos da casa aumentaram com Romarinho.

Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o líder Internacional, em São Januário, no domingo. Já o Fortaleza encara o Palmeiras, no mesmo dia, em São Paulo.

O jogo – O Vasco começou assustando com um minuto, em chute de Carlinhos. A bola bateu na trave e foi pela linha de fundo. Só que o Fortaleza não se intimidou e abriu o placar aos seis. Após boa troca de passes, Igor Torres chutou cruzado, no canto de Fernando Miguel.

Os cruzmaltinos sentiram o revés e demoraram para se recuperar na partida. Tanto que o Vasco só assustou novamente aos 26 minutos, em chute de Yago Pikachu que bateu na rede pelo lado de fora.

O Fortaleza recuou e buscava os avanços nos contra-ataques. Os donos da casa quase ampliaram aos 36 minutos. Wellington Paulista recebeu passe na entrada da área, mas chutou em cima de Fernando Miguel. Só que aos 43, os cearenses chegaram ao segundo no Castelão. David recebeu passe na área e tocou na saída de Fernando Miguel para deixar a equipe com boa vantagem no intervalo.

No segundo tempo, o Vasco veio mais ofensivo, com as entradas de Talles Magno e Germán Cano. Mesmo assim, os cruzmaltinos seguiam tendo dificuldade em criar boas chances de gol. O Fortaleza permanecia fechado, buscando aproveitar os espaços do adversário.

O Fortaleza atuava com tranquilidade e aproveitou erro de passe na saída de bola para marcar o terceiro, aos 17 minutos. Osvaldo cruzou para Romarinho mandar para a rede.

O Vasco chegou a diminuir o marcador aos 22 minutos, com Cano. No entanto, o árbitro anulou o gol por falta de Henrique no início da jogada após auxílio do VAR.

A partir daí, os cariocas sentiram que a derrota estava sacramentada e diminuíram o ritmo. O Fortaleza seguiu melhor em campo e quase marcou o quarto, com Romarinho.

O panorama da partida seguiu o mesmo nos minutos finais. O Fortaleza apenas administrou o resultado até o apito final.

Fonte:Gazeta Esportiva

