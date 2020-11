Santos supera desfalques com Meninos da Vila e vence o líder Internacional

O Santos venceu o Internacional por 2 a 0, há pouco, , na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gols foram marcados por Ivonei e Kaio Jorge, ambos no segundo tempo. O Peixe de Marcelo Fernandes não fez boa partida tecnicamente, mas ofereceu poucos espaços ao Inter e conseguiu superar o surto do Covid-19 com muita entrega e aplicação tática. Com a vitória, o Alvinegro assume a quarta colocação, com 34 pontos. O Inter segue em primeiro, com 36, mas pode ser ultrapassado por Flamengo e Atlético-MG no encerramento da rodada.

O Santos teve 15 desfalques, 11 deles por covid-19: Alison, Alex, Ângelo, Diego Pituca, Jean Mota, João Paulo, Jobson, Lucas Veríssimo, Madson, Sandry e Vladimir. Soteldo (seleção da Venezuela) e Sánchez, Raniel e Renyer (no departamento médico) também foram ausências. E a comissão técnica teve quatro baixas em função do novo coronavírus: Cuca, os auxiliares Cuquinha e Eudes e o preparador físico Omar Feitosa. Dos 23 relacionados, 16 passaram pelas categorias de base.

O Internacional não contou com nove jogadores: Nonato e Patrick (covid-19), Danilo Fernandes (indisposição estomacal), Heitor (suspenso), Rodrigo Moledo (aprimora condição física após lesão no púbis), Johnny (a serviço da seleção dos EUA), Renzo Saravia, Gabriel Boschilia e Paolo Guerrero (cirurgias no joelho direito). Para piorar, Edenilson precisou sair no início do jogo.

O Santos voltará a campo para enfrentar o Athletico sábado, na Arena da Baixada, pela 22ª rodada do Brasileirão. O Inter visitará o América-MG, quarta, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Santos e Internacional fizeram primeiro tempo sofrível tecnicamente. As equipes não criaram uma chance clara de gol sequer e abusaram das faltas e dos lançamentos.

O Peixe, mesmo em casa, deixou o Inter com a bola e buscou contra-ataque. O Colorado não soube o que fazer com a posse e só obrigou o goleiro John a trabalhar uma vez.

A etapa final começou com mais emoção. O goleiro John fez grandes defesas em chute de Abel Hernández e cabeceio de Thiago Galhardo, entre os minutos 5 e 7.

E quando não conseguia criar nada em campo, o Santos achou um gol aos 13 minutos. Ivonei cobrou falta lateral direto para o gol e Marcelo Lomba aceitou. Primeiro gol do Menino da Vila logo na estreia como titular.

O gol fez ao Peixe e o segundo não demorou ao chegar. Após falha de Rodinei, o Alvinegro puxou contra-ataque. Lomba defendeu chutes de Marinho e Arthur Gomes, mas não evitou o gol de Kaio Jorge quando o placar marcava 22 jogados.

Com 2 a 0 no placar, o Santos viu o Internacional se desanimar e pouco sofreu até o apito final. Importante vitória do Peixe, que entra no G-4.

14/11/2020

