Santos vence Flamengo, pega Cuiabá na última rodada brigando por vaga na Libertadores

O Santos está livre do rebaixamento. O alívio final veio na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo nesta segunda-feira, no Maracanã, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Marcos Leonardo.

O Peixe teve boa atuação e criou as principais chances no Maracanã. O Rubro-Negro teve pênalti marcado a seu favor, mas Gabigol desperdiçou.

Com a vitória, o Alvinegro foi ao 11º lugar, com 49 pontos, praticamente confirmou a vaga na Sul-Americana e agora briga até pela Pré-Libertadores. Os cariocas são vice-líderes, com 71.

Na última rodada, o Santos receberá o Cuiabá, quinta-feira, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Flamengo visitará o Atlético-GO

Flamengo e Santos fizeram um primeiro tempo equilibrado. O Rubro-Negro ficou mais com a bola, mas o Peixe marcou bem, foi perigoso nos contra-ataques e criou mais chances.

Aos 13 minutos, Marinho deixou Marcos Leonardo na cara do gol. O atacante se precipitou e bateu da entrada da área para Hugo encaixar. Marcos Guilherme passava sozinho.

O Peixe teve outras duas chances, com Marinho e Marcos Leonardo, e o Flamengo abriu o placar na base do “Quem não faz, toma” com Pedro, aos 28 minutos. O lance, porém, foi anulado por impedimento de Matheuzinho antes da assistência.

Aos 33, o Santos chegou de novo. Madson cruzou e Marinho bateu bonito de chapa. Hugo foi buscar no ângulo. No minuto 37, o Flamengo chegou. Kaiky recuou errado e Gabigol bateu forte para João Paulo salvar.

Quando o placar marcava 44 jogados, o Flamengo ficou muito perto de abrir o placar. Gabigol tabelou com Pedro e a bola sobrou para João Gomes. O meio-campista encheu o pé e João Paulo fez defesa espetacular.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final continuou lá e cá. Aos 3 minutos, Pedro bateu de longe de João Paulo espalmou. Aos 6, Vinicius Zanocelo aproveitou desvio errado de David Luiz e bateu por cima, raspando o travessão.

No minuto 11, o Santos abriu o placar. Marcos Guilherme tabelou com Lucas Braga, fez fila e a bola sobrou limpa para o Marcos Leonardo deslocar Hugo. O lance foi anulado por impedimento, mas depois confirmado pelo VAR. 1 a 0.

Aos 18, Vitinho invadiu a área e foi derrubado por Kaiky. Gabigol bateu o pênalti, deslocou João Paulo e… acertou a trave. Raro erro do centroavante em penalidades máximas.

Nos minutos finais, o Flamengo se lançou ao ataque, mas esbarrou na boa defesa do Santos. 1 a 0 para o Peixe no placar final.

