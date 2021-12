Mineradora está com vagas em aberto para os cargos de eletricista

Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido (Fotografo: Reprodução)

A mineradora Serabi Gold, em Itaituba, iniciou a semana com vagas em aberto para os cargos de Eletricista;Eletricista Especializado e Engenheiro Eletricista

A companhia de mineração Serabi Gold, situada no município de Itaituba, sudoeste paraense, iniciou a semana com vagas em aberto para os cargos de Eletricista; Eletricista Especializado e Engenheiro Eletricista. Os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo pretendido.

A primeira fase de seleção dos candidatos é através da análise curricular, em que candidatos com perfil adequado serão encaminhados para a empresa, que na sequência realizará nova etapa, com entrevista, dinâmicas de grupo e/ou aplicação de testes.

Os interessados devem encaminhar os currículos com o cargo pretendido para o e-mail recrutamento@serabi.com.br. Todas as vagas são compartilhadas na rede social do LinkedIn da mineradora.

De acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o Brasil criou 2,5 milhões de empregos com carteira assinada de janeiro a setembro de 2021. Os dados são considerados como um avanço frente ao mesmo período do ano passado, quando foram fechadas 559 mil vagas.

Vale destacar que a mineradora caminha em uma crescente no número de contratações. Ainda neste semestre foram contratados profissionais para as áreas da saúde, segurança e meio ambiente, contábil, financeiro e administração, além de compras e tecnologia da informação.

