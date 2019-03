São mais de 5 mil caminhões parados na rodovia; Em carta divulgada, motoristas pedem socorro e afirmam estarem passando sede e fome.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Recebemos notícias de que a fila começa no último trecho de chão e vai até a cidade de Novo progresso. São aproximadamente, 42 km de engarrafamento. Sem contabilizar os milhares de caminhões parados nas ruas da cidade, nos postos, pátios de empresas e fazenda que, em busca de abrigo, caminhoneiros têm se amontoado em condições precárias. Segundo informações apuradas pelo Giro, já são mais de cinco mil caminhões carregados parados, sem nenhuma estrutura, no meio da rodovia.Caminhões parados na BR 163.

