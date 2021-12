São Paulo é derrotado pelo América-MG e dá adeus à temporada melancólica

O São Paulo somou mais um tropeço nesta quinta-feira, em seu último compromisso da temporada. Visitando o América-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Rogério Ceni entrou em campo com chances remotas de se classificar para a Pré-Libertadores, mas novamente não teve uma boa atuação e teve de se conformar com a derrota por 2 a 0, graças aos dois gols de Ademir, em grande noite.

Com o resultado, o São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro na 13ª colocação, 48 pontos, tendo de se conformar com a classificação para a Copa Sul-Americana após uma melancólica temporada, marcada pelo risco de rebaixamento. Já o América-MG confirmou a vaga histórica na Pré-Libertadores, assegurando o oitavo lugar, com 53.

O jogo – a partida começou bastante movimentada. Logo aos três minutos, Ademir teve boa chance para abrir o placar para o América-MG, recebendo ligação direta do goleiro e saindo cara a cara com Volpi, mas Gabriel Neves conseguiu travar o chute na hora “H”. No minuto seguinte o São Paulo respondeu com Igor Gomes, que experimentou da entrada da área, mas mandou por cima.

O jogo era equilibrado e bastante aberto. Depois de Igor Gomes levar perigo ao gol de Cavichioli foi a vez de Reinaldo assustar em chute cruzado de fora da área, mandando próximo à trave. Já o América-MG agrediu com Juninho, que bateu colocado, exigindo ótima defesa de Volpi.

Ademir era o jogador mais perigoso do América-MG. Ligado, o camisa 10 do Coelho aproveitou um vacilo de Igor Gomes na saída de bola para fazer o desarme, sair mano a mano com o goleiro do São Paulo e bater para o gol, mas mandou para fora. Antes do intervalo, os donos da casa ainda balançaram as redes com Ricardo Silva, de cabeça, após cobrança de falta lateral, mas o árbitro marcou impedimento.

Segundo tempo

Ademir seguiu incendiando o jogo no segundo tempo. Primeiro, o camisa 10 fez um cruzamento fechado, exigindo que Tiago Volpi se esticasse todo para evitar o gol por cobertura. Depois, o atacante do América-MG foi lançado, saindo cara a cara com o goleiro do São Paulo, mas novamente bateu para fora. O Tricolor teve duas oportunidades com Juan, mas em ambas o jovem revelado em Cotia foi travado por Zé Ricardo. Depois, Igor Gomes teve outra chance batendo da entrada da área, de primeira, completando cruzamento da direita, mas faltou pontaria.

A partir de então, Ademir chamou ainda mais a responsabilidade e passou a não decepcionar mais os torcedores do Coelho. Aos 12 minutos, o camisa 10 do América-MG recebeu passe de calcanhar de Felipe Azevedo e bateu sem chances para Tiago Volpi, abrindo o placar no Independência. Quatro minutos depois, o atacante voltou a aparecer, desta vez driblando o goleiro são-paulino antes de empurrar para o fundo das redes.

Na reta final, bastou ao América-MG apenas administrar a confortável vantagem construída no início do segundo tempo para garantir a vitória e, consequentemente, a classificação para a Pré-Libertadores, encerrando a melancólica temporada do São Paulo com requintes de crueldade.

